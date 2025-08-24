Шмыгаль рассказал о договоренности со Швецией о производстве вооружения

Украина и Швеция планируют вместе производить оборонную продукцию. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В начале июля министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о возможности заключения соглашения с Украиной. По этому договору украинский военно-промышленный комплекс сможет производить оружие на территории Швеции.

«Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран… Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности», — написал Шмыгаль.

Он упомянул, что об этом говорится в письме, подписанном во время визита главы министерства обороны Швеции на Украину 23 августа.

