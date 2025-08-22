Украину и ЕС предупредили о ядерном ударе в ответ на атаки вглубь страны

Россия может использовать тактическое ядерное оружие в ответ на атаки Украины западными ракетами вглубь страны. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, на атаку со стороны Европейского союза также последует незамедлительный ядерный ответ.

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не „Орешником“, а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесет удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в России всегда старались об этом даже не говорить. Но закон философии в диалектике гласит о переходе количественных изменений в качественные.

«Не дай бог, чтобы эта болтовня со стороны Трампа и „коалиции желающих“ как-то угрожала безопасности нашей страны. Получат ответ», — предупредил Колесник.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что вступление Украины в НАТО могло бы привести к риску ядерной войны.