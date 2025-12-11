Шмыгаль назвал элементы будущих гарантий безопасности Украины

Шмыгаль: членство в ЕС и сильная армия — это гарантии безопасности Украины

Членство Украины в Евросоюзе, соглашение с США и сильная армия должны стать элементами гарантий безопасности. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности, его слова передало РИА «Новости» .

«Могу сказать, что членство в Европейском союзе является одним из пунктов будущих гарантий для Украины, мы так считаем. Сильная украинская армия, вооруженные силы Украины — это еще один фундаментальный пункт и основа безопасности Украины», — заявил Шмыгаль.

Прочные соглашения с Евросоюзом и США, одобренные конгрессом, также является важной частью гарантий, добавил украинский министр. Он добавил, что обсуждение приемлемого объема гарантий уже идет.

Согласно мирному плану США, Украина может вступить в Евросоюз в 2027 году. Не все страны ЕС согласны с таким вариантом. Вступление Украины в ЕС поможет в развитии торговли и инвестиций, отметили в газете The Washington Post.