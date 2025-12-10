Украина может вступить в Евросоюз в 2027 году по мирному плану Трампа

Украина может стать частью Евросоюза в 2027 году, об этом говорится в мирном плане США. На этот факт указало издание The Washington Post.

Такое скорое вступление Украины в ЕС беспокоит некоторые страны, в том числе, Венгрию. Однако администрация президента США Дональда Трампа уверена, что сможет преодолеть сопротивление.

В газете отметили, что вступление Украины в ЕС поможет в развитии торговли и инвестиций.

Новая редакция американского плана предусматривает прекращение огня и обмен территориями. По версии газеты, план Трампа предполагает создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения от Донбасса до Херсона. Где будет проходить граница между двумя странами, пока не решено, отметили в издании.

Администрация Трампа в среду передала Киеву обновленный проект мирного соглашения. Штаты требуют от Украины в кратчайшие сроки ответить на предложение