Шевроны для насильно мобилизованных появились в ВСУ

«Смотрите, у нас из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны „бусифицирован ТЦК“, это уже, знаете, перешло в такой мем», — сказала она.

Депутат раскритиковала подход властей к мобилизации. Скороход заявила, что важно не количество призванных в армию солдат, а качество. Пока только трое из 10 новобранцев готовы участвовать в боевых действиях.

На этом фоне украинские политики подняли вопрос о снижении мобилизационного возраста. Военкор Александр Коц предупредил, что если это случится, в стране усилится недовольство и участятся диверсии. По его прогнозу, произойдет бунт женщин, несогласных жертвовать сыновьями.