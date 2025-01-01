Посольство РФ в Австрии назвало омерзительным шествие в честь Бандеры в Вене

Украинские националисты решили 1 января отметить день рождения гитлеровского пособника и военного преступника Степана Бандеры в центре Вены. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Австрии.

Российские дипломаты назвали подобную выходку украинских националистов, осевших в Австрии, омерзительной.

«Решительно осуждаем проведение даже такой маргинальной акции при попустительстве местных властей. Особенно кощунственно нацистский шабаш выглядит в Вене в год 80-летия освобождения Австрии от фашизма», — заявили российские дипломаты.

Они также предложили ознакомиться с материалом, посвященном военным преступлениям Бандеры, размещенным на сайте диппредставительства.

Прошлой осенью президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, сообщила «Вечерняя Москва».

В конце декабря 2024 года в оккупированном ВСУ Славянске вывесили плакаты ко дню рождения Бандеры.