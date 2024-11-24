Серия диверсий произошла против полицейских на Украине

Нацполиция Украины сообщила о серии диверсий против своих сотрудников

Украинская полиция зафиксировала серию попыток диверсий против своих сотрудников. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Растяжки и взрывчатки, мы зафиксировали диверсии против своих сотрудников», — заявили в Национальной полиции.

Журналисты привели в пример три эпизода с покушениями против силовиков в Киеве. Они упомянули диверсии с ложным вызовом полицейских в квартиру с растяжкой на входной двери и дистанционно управляемыми взрывными устройствами.

В материале указали, что силовики подозревают в этом местных жителей, якобы завербованных российскими спецслужбами.

Ранее в украинской столице произошла серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ. В некоторых Telegram-каналах неизвестные предлагали за вознаграждение поджигать машины, принадлежащие военным комиссарам. В республике в продаже появились наклейки «Я не из ТЦК» (территориального центра комплектования).