Представители советской власти обладали большей компетенцией, чем современные управленцы. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала .

«Вообще такие умные люди были, конечно, замечательные. Сейчас таких вообще близко нет», — сказал он.

Соскин назвал управленцев кнопкодавами, которые вообще ничего не понимают. По мнению эксперта, к власти на Украине пришли некомпетентные кадры.

«Нельзя было представить, что шоумен — театральный, провинциальный, КВНский балаган — может такое натворить», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в интервью и относительно нелегитимности Зеленского как президента. Он напомнил, что Россия не требовала его отставки для приостановки боевых действий, но если сейчас подписать мирное соглашение, то на Украине документ потом смогли бы оспорить.