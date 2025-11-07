СБУ заочно предъявила обвинение Собянину

СБУ заявила о заочном подозрении в адрес мэра Москвы Собянина

Служба безопасности Украины предъявила заочные подозрения в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале .

«СБУ заочно сообщила о подозрении мэру Москвы Собянину Сергею», — заявили в пресс-службе.

В структуре уточнили, что Собянину предъявили обвинение по статье «Пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лицу».

СБУ уже неоднократно предъявляла заочные обвинения россиянам, однако ни к каким последствиям такие решения не приводили.

В конце октября Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение певцу Филиппу Киркорову из-за проведения шоу в ДНР и Крыму. Также популярному артисту вменили «неоднократное нарушение порядка въезда в Украину».

Также СБУ объявила в розыск заслуженную артистку России, исполнительницу романсов Полину Агурееву.