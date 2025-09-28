СБУ объявила в розыск звезду сериала «Ликвидация» Полину Агурееву

Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву. Информация об этом содержится в базе данных спецслужбы.

Имя актрисы внесли в перечень разыскиваемых СБУ лиц с июля 2024 года. В числе обвинений Агуреевой — незаконное пересечение границы.

Артистка сыграла роль певицы Тони Царько в сериале «Ликвидация».

Накануне стало известно, что СБУ разыскивает главу Росатома Алексея Лихачева. В персональной карточке главу корпорации назвали «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».

До этого Украина объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю. Ему вменили финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя или захват госвласти.