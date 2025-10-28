Киркорову заочно предъявили обвинение на Украине из-за концертов в Крыму и ДНР

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову из-за шоу в Крыму и ДНР. Об этом сообщил офис украинского генпрокурора.

Согласно уведомлению, артисту вменяется «неоднократное нарушение порядка въезда в Украину».

Киркоров часто выступал в регионах, которые Украина считает своими. Украинские правоохранители также отмечают, что 18 марта 2021 года он участвовал в митинге-концерте в Москве на стадионе «Лужники», где поддержал присоединение Крыма к России.

В 2022 году российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии и публично выразил поддержку российским военным. В 2024 году он снова выступил перед военнослужащими в Горловке: сначала доставил гуманитарную помощь, а на следующий день дал концерт в зале «Шахтер».

С 2022 года Киркоров находится под санкциями Украины и лишен государственных наград Украины.

СБУ часто заочно обвиняет российских политиков, военных и общественных деятелей. Президент Зеленский также подписывает указы о санкциях против граждан России и других стран, которых Украина подозревает в сотрудничестве с РФ.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву. С июля 2024 года имя актрисы числится в списке разыскиваемых СБУ. Ее обвиняют в незаконном пересечении границы.