СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Фетисова

Служба безопасности Украины объявила в розыск двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, депутаты Госдумы Вячеслава Фетисова. Об этом сообщил ТАСС после ознакомления с базой данных украинского МВД.

Российского хоккеиста объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Годом ранее Фетисова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Ранее СБУ объявила в розыск рэпера Тимура Юнусова. Он, как и Фетисов, также попал в базу «Миротворца»*. Тимати отреагировал на эту новость с юмором, опубликовав сторис с советом для СБУ «ищи меня в клубе».

В начале сентября СБУ заочно обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова в нарушении законов и обычаев войны, причем в розыск на Украине его объявили еще осенью 2022 года.

*признан экстремистским в России.