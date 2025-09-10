«Ищи меня в клубе». Тимати ответил СБУ на розыск

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) ответил Службе безопасности Украины на объявление его в розыск. Он посоветовал искать его «в клубе», опубликовав сторис на своей странице в Instagram*.

«СБУ: Мы разыскиваем Тимати? Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», — написал исполнитель.

Эта цитата из одноименного трека Тимати «В клубе». Он также отметил, что попадание в список СБУ является показателем уровня влияния личности.

По словам, это не может не импонировать, поэтому он оценил эту информацию как большой комплимент в свою сторону.

Накануне СБУ объявила Тимати в розыск. В начале лета рэпера обвинили в посягательстве на независимость и территориальную целостность Украины. Его имя также внесли в базу сайта «Миротворец»**, как личность, считающуюся «угрозой национальной безопасности республики».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

**признан экстремистским в России.