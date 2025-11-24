Самая тяжелая зима. На Западе ужаснулись от будущего Украины

The Guardian: Украину ждет самая холодная и тяжелая зима за время СВО

Украина столкнется с самой тяжелой и холодной зимой за все время кризиса. Об этом сообщило издание The Guardian .

«Отключения света стали частью повседневной жизни», — отметили журналисты.

Перебои с электричеством происходят в крупных городах страны, в том числе и в Киеве.

Крупномасштабные отключения электричества начали охватывать Украину с 10 октября. Власти заявили о повреждениях объектов энергосистемы и коммунальной инфраструктуры. Аварийные расписания отключений действуют до сих пор. Например, 22 ноября без света оказались Харьков и Полтава. Из-за ЧП перестало работать Харьковское метро.

Издание «Экономическая правда» предрекло Украине несколько недель блэкаута по 12 часов в день. Государство станет жить в режиме трех-четырех очередей отключений.

Во время масштабных ударов ВС России больше всего повреждений получила «Центрэнерго» и лишилась почти всех генерирующих мощностей. Полностью остановилась работа Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭЦ под Киевом.