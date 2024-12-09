«С вещами на выход». В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть

У президента Владимира Зеленского и начальника его офиса Андрея Ермака нет никаких шансов удержаться у власти на Украине. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Использованные [Джо] Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля», — заявил он.

По его словам, массово они начнут покидать Украину в январе, к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет прекратить боевые действия и заключить мир с Россией. По его словам, они не обсуждали деталей, но на Украине считают, что время для такого решения пришло.

При этом спикер парламента Крыма Владимир Константинов не исключил, что Украина начнет распадаться на части после заключения мира.