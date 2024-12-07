Мирное урегулирование конфликта на Украине запустит процедуру самораспада страны на отдельные территории. Такой прогноз в комментарии РИА «Новости» сделал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он пояснил, что прекращение боевых действий лишит украинского лидера Владимира Зеленского главного аргумента, который тот использует, чтобы не проводить выборы.

Политик, добавил Константинов, прекрасно понимает, что ему придется ответить перед народом за свою «обанкротившуюся идею евроинтеграции», которая стоила жизней тысячи человек.

«Украина может не пережить новые президентские выборы из-за отсутствия определяющей идеи. Потому возможен ее самораспад на отдельные территории», — допустил спикер парламента Крыма.

О том, что под потерявшим легитимность президентом Украины зашаталось кресло, ранее сообщило украинское издание «Страна.ua».

Близкие к политическим кругам источники в беседе с журналистами заявили о формировании новых неожиданных альянсов среди оппозиции и бизнеса. Новые заговорщики рассчитывают перехватить власть после прекращения боевых действий.

Авторы издания отметили, что неожиданно активизировался бывший «кукловод» Зеленского, олигарх Игорь Коломойский, ставший фигурантом уголовного дела. Он выпустил в подконтрольных СМИ огромное интервью с рядом обвинений в адрес действующей украинской администрации. Кроме того, Коломойский начал поддерживать контакты с адвокатом Трампа Борисом Эпштейном.

Также журналисты заметили объединение парламентской оппозиции в лице бывшего лидера страны Петра Порошенко и экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Бывшие противники сошлись в дуэте в критических заявлениях о действующей власти.