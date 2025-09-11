Мобилизация украинцев в ряды ВСУ проходит в стабильном порядке, ситуация под контролем властей. Об этом в интервью Би-би-си заявил министр обороны киевского режима Денис Шмыгаль.

Он опроверг сообщения о проблемах с набором людей в ВСУ.

«Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабилен, с тенденцией к росту. Мы мобилизуем необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все потери и сформировать небольшие резервы», — сказал Шмыгаль.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что Украина понизит возрастную планку мобилизации и в итоге дойдет до призыва 15-летних подростков.

Ранее стало известно, что в ряде приграничных населенных пунктов Сумской области не осталось водителей и врачей из-за мобилизации.

Также из-за принудительной мобилизации Украину сравнили с гитлеровской Германией.