Украина неизбежно понизит планку мобилизации и дойдет до использования 15-летних подростков. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Если вы обратили внимание, то качество мобилизуемых людей на территории Украины существенно поменялось. Сейчас они считают подготовленными воинами тех, кто прошел 42-дневную подготовку и брошен на передовую. Других у них нет», — напомнил Мирошник.

Поэтому на Украине существенно снижены планки состояния здоровья и возраста — о желании и мотивации человека там никто не спрашивает, отметил посол. По его словам, живая сила — это единственная вещь, которую Украина может продать в отношениях с Западом.

Киевский режим дойдет до мобилизации 15-летних, это неизбежный процесс, считает Мирошник. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт.

Жителей Сумской области остались без продуктов и медпомощи из-за действий украинских военкомов. Сотрудники ТЦК массово мобилизуют врачей и водителей.