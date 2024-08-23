Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что проведет встречу с представителями Государственного департамента 23 августа. Слова дипломата привело РИА «Новости».

Антонов напомнил о недавней встрече с коллегами из Белого дома. По его словам, контакты с администрацией Соединенных Штатов носят эпизодический характер. Американцы бойкотируют очные встречи с дипломатами.

«Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством», — объяснил посол.

Антонов сообщил, США знали о планах Украины атаковать Курскую область. Американским властям достаточно было «щелкнуть пальцами», чтобы ВСУ остановили свои действия. Дипломат предупредил, что Украину ожидает суровое наказание за нападение, сообщил RT.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США разрешили украинским войскам использовать американское оружие при нападении на российский регион. Таким образом Украина якобы защищается от атак России.