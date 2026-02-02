Россия с июня 2025 года передала Украине более 12 тысяч останков военных ВСУ

Российская сторона с июня 2025 года передала Украине свыше 12 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, тогда как Киев за этот же период репатриировал более 200 останков российских военных. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России .

В МИД отметили роль Объединенных Арабских Эмиратов, выразив признательность Абу-Даби за активное и искреннее содействие гуманитарным контактам и усилиям по деэскалации конфликта. В ведомстве подчеркнули, что именно в этом контексте рассматривается участие ОАЭ в работе «Группы друзей мира на Украине», созданной по инициативе Бразилии и Китая на площадке ООН.

По данным российского внешнеполитического ведомства, при посредничестве ОАЭ в 2024–2025 годах состоялось 17 раундов обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В результате этих договоренностей были освобождены более четырех тысяч человек, при этом свыше половины из них вернулись к своим семьям в период с мая по октябрь 2025 года.

В МИД также напомнили, что 23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние консультации с участием России, США и Украины. Этим переговорам предшествовали прямые контакты между российской и украинской сторонами по военной линии.