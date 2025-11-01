Росимущество выставило на торги бывшие активы Коломойского

Росимущество выставило на аукцион бывшие активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского*. Речь идет о находящихся в Адыгее ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг», которые в прошлом году по судебному решению конфисковали в пользу государства. Об этом сообщило РБК со ссылкой на торговую площадку.

По данным платформы, на аукцион выставили 100% долей в уставных капиталах обеих компаний. Стартовую стоимость активов, предлагаемых единым лотом, установили в размере 3,97 миллиарда рублей, а аукционный шаг составил 198 миллионов. Прием заявок закончится 25 ноября.

Генпрокуратура указала в иске, что Коломойский* и его сообщники участвовали в экстремистской деятельности и финансировали украинскую армию. Кошехабльский районный суд запретил деятельность бизнесмена, экс-владельца Смоленского банка Павла Шитова и фирмы JKX Oil & Gas Limited.

Также постановил конфисковать в пользу государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» общей стоимостью более 5,1 миллиарда рублей.

Ранее Коломойский* обвинил украинские власти в использовании военных для захвата «Укрнафты». В момент национализации правительство объяснило свои действия необходимостью обеспечения оборонных нужд.

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.