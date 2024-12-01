Коломойский обвинил офис Зеленского в использовании военных для захвата «Укрнафты»

Игорь Коломойский*, внесенный в России в реестр экстремистов и террористов, заявил, что украинские власти незаконно изъяли контроль над «Укрнафтой» и «Укртатнафтой», прикрываясь военными нуждами. Бизнесмен считает, что действия офиса президента Зеленского можно расценивать как рейдерские, сообщила газета РБК со ссылкой на интервью бизнесмена.

По его словам, решение о переходе активов в собственность государства, принятое в ноябре 2022 года, не имело под собой законных оснований. Коломойский утверждает, что офис президента Владимира Зеленского задействовал военных для захвата компаний.

На момент национализации власти объясняли свои действия необходимостью обеспечения оборонных нужд. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины уверил, что изъятые активы передали в управление Минобороны. Чиновник также заявил, что после окончания военного положения владельцам могут вернуть активы или компенсировать их стоимость.

Также Коломойский рассказал, что в середине 2022 года заместитель главы офиса президента предложил ему отказаться от акций компаний в обмен на мировое соглашение по судебным спорам вокруг Приватбанка. После отказа, по словам бизнесмена, его лишили гражданства Украины, а затем изъяли активы.

Бизнесмен утверждает, что национализация была частью плана по политическому давлению на него и захвату его активов.

«Президент использовал военных и военное положение как прикрытие для рейдерских действий», — заявил он.

Ранее стало известно, что Коломойский лишился паспорта Кипра. Местные власти обвинили украинского олигарха в мошенничестве.

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.