Главный герой «Аноры» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Марк Эйдельштейн, который сыграл главную роль в оскароносном фильме «Анора», попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причиной стало якобы покушение артиста на суверенитет и территориальную целостность Украины.

На сайте также говорится, что 23-летней Эйдельштейн «неоднократно сознательно нарушал госграницу» страны.

Артист получил известность благодаря главной роли в драме «Страна Саша». Позже он снялся в киноленте «Анора», которую удостоили главной премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Ранее в базу «Миротворца» попала российская актриса Екатерина Темнова, исполнившая главную роль в сериале «Манюня». Ее обвинили в участии в одном из мероприятий, которое состоялось в «Артеке». Также в обновленный список внесли рэпера Skally Milano. Исполнитель признался в любви к Родине и сфотографировался с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.