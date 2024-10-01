Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Об этом сообщил ТАСС.
Церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса на специальном заседании совета НАТО.
Во время мероприятия Столтенберг напомнил, что в 2014 году альянс оказывал лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас помощь носит массивный характер. Для ее координации создали специальный штаб НАТО.
Китайские журналисты ранее заявили, что Североатлантический альянс должен «уйти в отставку» вместе с генсеком. НАТО существует уже 75 лет, но за это время так и не смог сделать мир более спокойным и безопасным. Альянс должен был прекратить свое существование после холодной войны, считают в КНР.
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