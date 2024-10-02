Политолог Соин назвал нового генсека НАТО идеологически заряженным русофобом

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Соин поделился мнением о новом генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, который сменил Йенса Столтенберга.

Он охарактеризовал Рютте как глубоко убежденного и идеологически настроенного противника России. По словам Соина, политик всегда придерживался радикально проукраинских взглядов, а Зеленский для него является близким другом и соратником.