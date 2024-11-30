Рядом с Ровенской АЭС на Украине произошла авария в энергосистеме

Мэр украинского Вараша Мензул заявил об аварии в энергосистеме

В Вараше на западе Украины, где расположена Ровенская атомная электростанция, произошла авария в энергосистеме. Об этом заявил мэр города Александр Мензул в социальной сети Facebook*.

«Возможны внеплановые отключения электроснабжения», — предупредил глава населенного пункта.

Горожане пожаловались на отключения света. Местные жители считают, что мог выйти из строя один из энергоблоков электростанции, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ровенская АЭС — одна из трех украинских станций. Еще две находятся в Николаевской и Хмельницкой областях.

Ранее на одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды. На объекте начался ремонт.

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