На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды

На одном из реакторов Запорожской атомной электростанции обнаружили утечку воды, начался ремонт. Это следует из сообщения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передало РИА «Новости» .

Эксперты МАГАТЭ посетили энергоблок № 1 во вторник, после получения данных о водной утечке в механизме поддержки насоса теплоносителя реактора. Чтобы провести сварочные работы, нужно было снизить давление в первом контуре. Сейчас специалисты продолжают радиографическую проверку сварных швов.

«В целом регулярное техническое обслуживание оборудования <…> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», — заявили в МАГАТЭ.

Также в агентстве отметили, что его сотрудники на станции каждый день слышат звуки взрывов.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет получить доказательства причастности ВСУ к атакам на ЗАЭС только если ВСУ ошибется в своих действиях. Пока не удается подтвердить, что именно Украина виновата во взрывах на объекте, потому что все атаки осуществляют дронами, летающими «по непонятной траектории».