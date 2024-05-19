Украинские беженцы стали обслуживающим персоналом для англичан | 360°

Мир 19 мая 2024, 03:18 Украинские беженцы стали обслуживающим персоналом для англичан Bloomberg: украинские специалисты не могут найти достойную работу в Британии Freepik

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В Великобритании украинские беженцы стали все чаще сталкиваться с проблемами трудоустройства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Все изменилось. Нас больше нет в новостях», — рассказала украинская мигрантка Диана Кочева.

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«Украинскую семейную программу», которая позволяла гражданам Украины воссоединиться с членом семьи в Великобритании на срок до трех лет, закрыли для новых заявителей в феврале.

Альтернативный проект «Дома для украинцев» еще действует. Но и он добавляет неопределенности для тех, кто ищет работу.

Кевлянка Елена Сергеева, юрист с более чем 20-летним опытом работы, заявила, что у украинских мигрантов много проблем с трудоустройством

«Гражданам Украины здесь очень сложно найти работу, потому что мы большие профессионалы в своей сфере. Но здесь приходится начинать все с начала», — сказала она.

Согласно данным опроса Управления национальной статистики, около 58% работающих в Великобритании украинских беженцев работают не в том секторе, что у себя на родине. Это означает, что высококвалифицированные специалисты вынуждены соглашаться на низкоквалифицированные позиции и быть «обслуживающим персоналом» для англичан.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что отказ военнобязанным украинцам в консульских услугах за рубежом оказался подозрительно выгоден для Европы. Он позволит европейским странам под благовидным предлогом избавиться от значительного числа украинских беженцев.