Сын Януковича получил гражданство России

Известно, что Александр Янукович еще 10 лет назад основал в Санкт-Петербурге компанию по управлению финансово-промышленными группами.

Украинский суд в 2023 году изъял имущество Александра Януковича в Донецке и Крыму. Известно, что ему принадлежали автомобиль Toyota Land Cruiser, нежилые здания, хозяйственные постройки, земельные участки и дома.

Во время брака с первой женой Людмилой у бывшего президента Украины родились два сына — Александр и Виктор. В 2014 году у Януковича появился еще один сын от Любови Полежай, которая владела благотворительным фондом и салоном красоты на Украине.

Ранее Янукович попал под блокирующие канадские санкции.