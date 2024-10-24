Сын Януковича получил гражданство России
Сын экс-президента Украины Януковича Александр получил российское гражданство
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Известно, что Александр Янукович еще 10 лет назад основал в Санкт-Петербурге компанию по управлению финансово-промышленными группами.
Украинский суд в 2023 году изъял имущество Александра Януковича в Донецке и Крыму. Известно, что ему принадлежали автомобиль Toyota Land Cruiser, нежилые здания, хозяйственные постройки, земельные участки и дома.
Во время брака с первой женой Людмилой у бывшего президента Украины родились два сына — Александр и Виктор. В 2014 году у Януковича появился еще один сын от Любови Полежай, которая владела благотворительным фондом и салоном красоты на Украине.
Ранее Янукович попал под блокирующие канадские санкции.