Режиссер Богомолов попал в перечень «Миротворца»

Российского режиссера Константина Богомолова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку действий России. На сайте в качестве даты внесения в базу указали 20 июля 2025 года.

В базе «Миротворца»* значатся многие российские деятели культуры. Сайт известен публикацией персональных данных тех, кого Украина считает «угрозой безопасности».

Так, ранее в эту базу попал российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В качестве причины создатели ресурса указали «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на территорию Крыма.

Ранее на Украине обвинили в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» страны российского певца Олега Газманова. Ему грозит мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в списке разыскиваемых с 3 марта 2022 года.