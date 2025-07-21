Режиссер Богомолов попал в перечень «Миротворца»

Российского режиссера Константина Богомолова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку действий России. На сайте в качестве даты внесения в базу указали 20 июля 2025 года.
В базе «Миротворца»* значатся многие российские деятели культуры. Сайт известен публикацией персональных данных тех, кого Украина считает «угрозой безопасности».
Так, ранее в эту базу попал российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В качестве причины создатели ресурса указали «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на территорию Крыма.
Ранее на Украине обвинили в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» страны российского певца Олега Газманова. Ему грозит мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в списке разыскиваемых с 3 марта 2022 года.
*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.
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