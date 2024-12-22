Число желающих пересечь государственную границу резко увеличилось на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба страны.

В ведомстве уточнили, что за прошлые сутки границу пересекли 150 тысяч человек, это один из самых высоких показателей за последние годы.

Рост заметили на всех участках, однако наибольший пассажиропоток зафиксировали в пунктах пропуска на границе с Польшей.

«Государственную границу в оба направления в течение суток пересекли в среднем по 75 тысяч», — отметили в Госпогранслужбе.

Профессор экономики Университета Тренто Роберт Габриеле предрекал Украине распад после неизбежного поражения в конфликте с Россией. По его словам, это связано с экономической ситуацией в республике.

Ранее член комитета по обороне Верховной рады Александр Федиенко заявил, что военкоматы насильственно мобилизуют в ряды ВСУ украинцев, даже имеющих бронь на работе.