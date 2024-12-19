Депутат Рады Федиенко: ТЦК принудительно мобилизуют в ВСУ работников с бронью

Сотрудники ТЦК на Украине принудительно мобилизуют в ВСУ граждан, которые имеют бронь на работе. Об этом заявил член комитета по обороне Рады Александр Федиенко в Facebook*.

«Получаю много обращений как граждан, так и организаций по поводу незаконных действий ТЦК», — сообщил парламентарий.

Он рассказал о случаях насильственной мобилизации сотрудников предприятий, стабильная работа которых имеет критическую важность для государства. Депутат обратил внимание на ряд случаев, когда военкомы не признавали бумажные экземпляры о бронировании и штрафовали организации за нарушение правил воинского учета.

Политик обратился к начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее журналистка Диана Панченко заявила, что украинские женщины вступили в настоящее сражение с сотрудниками ТЦК ради освобождения мобилизованных мужчин. Она отметила, что женская половина населения Украины никогда не простит президента страны Владимира Зеленского.

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