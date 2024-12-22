Военная поддержка Украины со стороны стран Запада не остановит распада страны после неизбежного поражения в конфликте с Россией. Об этом в своей колонке для итальянского издания L’AntiDiplomatico написал профессор экономики Университета Тренто Роберт Габриеле.

Он подчеркнул, что все прогнозы западных аналитиков об ослаблении России не оправдались. Страна только укрепила свою экономику и увеличила объемы производства.

«Это привело к тому, что пока незавершенный конфликт закончится распадом Украины», — написал Габриеле.

Профессор добавил, что западные страны могут изменить характер боевых действий, вступив в конфликт с Россией, но тогда многие европейские государства даже не увидят того, чем закончится это противостояние.

Ранее агентство Reuters сообщило об обсуждении лидерами возможности отправки на Украину военнослужащих после прекращения огня или заключения мирного соглашения. По данным журналистов, в коалицию вошли Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша. По предварительным оценкам, группировка войск составит до 100 тысяч человек и получит полномочия миротворцев.