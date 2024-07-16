Разведчику ВСУ Червинскому назначили неподъемную сумму для выхода под залог

Проходящий по делу о государственной измене и участник провалившейся операции по угону российского военного самолета бывший командующий бригадой ВСУ Роман Червинский остался под стражей. Как сообщило издание Focus , апелляционный суд Кропивницкого продлил арест до 4 августа, но дал возможность фигуранту выйти на свободу при внесении залога в девять миллионов гривен (более 219 тысяч долларов).

Даже в случае освобождения Червинскому запретили покидать город и общаться со свидетелями, а также обязали приезжать в суд по первому вызову. Арестованный военный признался, что не уверен в возможности собрать указанную сумму до 4 августа.

Представляющий интересы обвиняемого адвокат Андрей Иосифов в беседе с журналистами заявил, что Черновицкий не готов вносить такую сумму, так как у него нет таких возможностей.

«Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму — нет, не готовы», — заявил адвокат.

При этом решение суда он назвал победой. Он пояснил, что подзащитный находится за решеткой полтора года и никаких шансов выхода на свободу у него не было. Но теперь есть сумма залога, на которую можно ориентироваться.

Романа Червинского задержали в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении должностных полномочий. По версии СБУ, он несет ответственность за провал в вербовке российского пилота, которого просил угнать самолет. По данным украинских спецслужб, самовольство разведчика привело к ракетному удару по аэродрому в Канатово Кировоградской области.

Издание The Washington Post заявляло о причастности Червинского к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Журналисты отмечали, что разведчик сотрудничал с людьми, близкими к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.