Расследование дела «Карфаген» вынудило генпрокурора Украины уйти в отставку

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку на фоне обвинений со стороны НАБУ

После коррупционного скандала генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Он заявил, что принял это решение самостоятельно и осознанно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Кравченко пояснил, что это политическое решение, которое он принял вполне осознанно. По его словам, он не хочет, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Кроме того, Кравченко добавил, что его позиция по обвинениям в деле «Карфаген» осталась неизменной.

Сотрудники офиса генпрокурора фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины о кураторстве над мошенническими кол-центрами.

Ранее суд арестовал бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Ирину Мудрую. Она фигурирует в деле под названием «Форрест Гамп».