Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую арестовали на 60 дней

Украинский суд отправил под стражу бывшую заместительницу руководителя офиса президента Ирину Мудрую. Ее подозревают в участии в преступной организации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное».

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Альтернатива — залог в размере 20 миллионов гривен (около 447,5 тысячи долларов).

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 19 августа сообщила о спецоперации против преступной организации, в которой участвовали депутаты Рады и чиновники офиса Зеленского.

Позже НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов, в том числе с участием Мудрой. Схема получила название «Форрест Гамп».

По версии следствия, к отмыванию средств также привлекали руководство украинского «Сенс Банка».

В числе фигурантов расследования также оказались депутат Верховной рады Вадим Столар и бывший член украинского парламента Максим Микитась.