Данко заявил о разнице между простыми украинцами и спекулянтами в Европе

Конфликт на Украине устраивает некоторых беженцев, которые обогащаются за счет него и живут в Монако. Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Политик высказал недовольством тем, что слова его европейских коллег в 2018–2019 годах расходятся с теми заявлениями, которые они делают сейчас. Он считает, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается использовать конфликт с Россией для обогащения большого количества людей, живущих не в его стране.

«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако. Этот конфликт их устраивает», — сказал Данко.

Андрей Данко прибыл в Россию с дипломатическим визитом. Он заявил, что антироссийские санкции западных стран сильнее сплотили русский народ. Вице-спикер прогулялся по московскому магазину и признался, что ассортимент товаров на полках его шокировал.