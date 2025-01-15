Антироссийские санкции западных стран сильнее сплотили русский народ. Об этом в видеообращении на фоне московского Кремля заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко .

Политик обратил внимание, что в России очень много китайских автомобилей. Он выразил уверенность, что немецкие автопроизводители еще пожалеют о решении покинуть российский рынок.

«Слышу много рассуждений о том, что все плохо, но Европа не может функционировать без российского газа», — отметил Данко.

Вице-спикер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается лишь использовать конфликт с Россией для обогащения большого количества людей, живущих не в его стране, а в «больших виллах в Монако».

«Правда со временем откроется. Эксплуатирующие украинские проблемы закроют свои институты влияния», — заключил он.

Накануне Данко прогулялся по московским магазинам и признался, что ассортимент товаров на полках его шокировал.