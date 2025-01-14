Шесть метров полок и 50 видов масла. Политика из Словакии шокировал ассортимент супермаркета в России

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, прибывший в Россию с рабочим визитом, изучил ассортимент одного из московских супермаркетов. Видео из магазина политик опубликовал в своем Telegram-канале .

Данко посетил крупнейший в Европе торговый центр «Авиапарк», который расположен на Ходынском поле в Москве. Он отметил, что многие зарубежные бренды продолжают работать в России.

Особенно политика заинтересовали витрины продуктового супермаркета «Ашан», принадлежавшего французской компании.

«Французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают», — подписал видео Данко.

На опубликованных кадрах видно, как словацкий политик прогуливается в супермаркете, изучает ассортимент товаров и цены. Мужчину удивило разнообразие представленных на витринах продуктов, особенно молочных продуктов, полуфабрикатов, колбас и недорогой выпечки.

«Любимые мои, тут, наверное, шесть метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла… А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни», — заметил вице-спикер.

В прошлом году от посещения московского продуктового магазина в восторге был американский журналист Такер Карлсон. Он удивился тому, что цены в России в четыре раза ниже, чем в США, и обрадовался, увидев на прилавках товары мировых брендов — Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Halls и Mentos. Карлон сказал, что не заметил влияния западных санкций в отношении России.

Ранее американский блогер-путешественник Джонатан Миллер, который исполнил давнюю мечту встретить Новый год в России, рассказал, что его больше всего удивило в нашей стране.