День Победы и День Труда стали менее популярными праздниками на Украине. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии ( КМИС ).

«Наиболее популярными остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). <…> [Наблюдается] уменьшение поддержки праздников советского наследия: День Победы с 30% в 2021 году до 11% в 2024 году и 12% в 2025 году. День труда: с 12% в 2021 году до 5% в 2025 году», — говорится в опубликованных данных.

Институт проводил опрос с 4-го по 9 февраля методом телефонного интервью. В нем приняли участие одна тысяча человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая, а 9 мая объявил Днем Европы.

Киевские власти продлили военное положение на Украине до 9 мая. В России это назвали символичным.