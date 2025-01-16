Киевский режим совершил символичный жест, продлив военное положение на Украине до 9 мая. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Символично, что режим Зеленского собрался именно до 9 мая воевать. Видимо, понимают, что им осталось недолго, а наша страна 9 мая будет праздновать победу не только над фашистами, но и над захватившими власть на Украине неонацистами», — сказал он.

Рогов добавил, что режим Зеленского уже обречен, а жители подконтрольных регионов после его капитуляции будут отмечать сразу два праздника: День Победы в Великой Отечественной войне и победу бандеровским оккупационным режимом.

Днем ранее украинская Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 9 мая.