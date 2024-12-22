Военкомы поделились своей версией выкуривания украинца из машины

Украинец сам поджег закачанный в машину газ, чтобы не дышать им. Военкомы не пытались выкурить уклониста, сообщил представитель Вышгородского областного ТЦК изданию «РБК-Украина» .

По его версии, военкомы не имели отношения к поимке мужчины. Они патрулировали территорию, увидели полицейских, которые пытались поговорить с закрывшимся в машине украинцем, и решили им помочь.

«Мы пытались открыть дверь, потому что он закрылся и ничего не хотел воспринимать. Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег», — сказал представитель ТЦК.

Собеседник «РБК-Украина» заявил, что мужчина пошел на это, потому что не хотел дышать газом. По его словам, украинец уцелел.

Несмотря на оправдания ТЦК, полиция Киевской области отстранила от работы закачавших газ патрульных и начала служебное расследование.

Мобилизация на Украине усилилась, военкомы хватают мужчин в общественных местах и по пути на работу, применяя силу. Сотрудники Врадиевского ТЦК избили жителя Николаевской области за отказ служить в армии.