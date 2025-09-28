Районы Киева перевели на резервное электропитание после взрывов

Киев частично остался без света после прогремевших взрывов

Прогремевшие во время сигналов воздушной тревоги взрывы оставили без света несколько районов Киева. Обесточенные дома перевели на резервные системы питания. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Там уточнили, что за счет временных источников энергии свет вернулся в 2000 жилых домов.

«Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезарядили все дома на резервные линии на время ремонта», — заявили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что работа по восстановлении энергетической инфраструктуры города продолжилась.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины. Взрывы прогремели в Киевской и Одесской областях.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что войска нанесли удары высокоточным оружием по военным заводам и инфраструктуре аэродромов Украины.