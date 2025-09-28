Районы Киева перевели на резервное электропитание после взрывов

Киев частично остался без света после прогремевших взрывов

Фото: РИА «Новости»

Прогремевшие во время сигналов воздушной тревоги взрывы оставили без света несколько районов Киева. Обесточенные дома перевели на резервные системы питания. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Там уточнили, что за счет временных источников энергии свет вернулся в 2000 жилых домов.

«Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезарядили все дома на резервные линии на время ремонта», — заявили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что работа по восстановлении энергетической инфраструктуры города продолжилась.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины. Взрывы прогремели в Киевской и Одесской областях.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что войска нанесли удары высокоточным оружием по военным заводам и инфраструктуре аэродромов Украины.

