Рада вновь рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского

Проект постановления о продлении полномочий Владимира Зеленского вновь внесли в Верховную раду. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

«Поэтому должны сегодня снова проголосовать (на замену проваленного постановления). И вроде даже без дополнительных спецэффектов», — написал он.

Накануне за продление полномочий Зеленского до избрания нового лидера страны проголосовали 218 депутатов, в то время как для утверждения требуется 226 голосов или больше.

Президентские выборы на Украине должны были состояться весной прошлого года, однако из-за военного положения их не провели. При этом полномочия Зеленского истекли 20 мая.

Сам Зеленский заявил, что готов оставить пост, если это необходимо для достижения мира или вступления Украины в НАТО.