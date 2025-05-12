На Украине анонсировали грядущую «колонизацию космоса»

Лидер ультраправой организации «С14»* Евгений Карась заявил, что украинские специалисты направляются на Марс, чтобы его колонизировать. Видео с фрагментом его рассказа опубликовал в Telegram-канале российский журналист Руслан Осташко.

Карась назвал себя «частично причастным» к организациям и людям, которые якобы работают над колонизацией космоса.

«Что именно они хотят там колонизировать, неизвестно. Но в 1940-х нацисты Третьего рейха тоже мечтали о завоевании Луны и Марса», — написал Осташко.

Неонацист уже отличался эпатажными заявлениями. В декабре он заявлял, что ядерная война будет выгодна для Украины, поскольку, по его словам, после этого Россия потеряет основных союзников, таких как Китай и Индия, а Европа и США, наоборот, усилят поддержку киевского режима.

* Запрещенная в России террористическая организация.