«Хуже не будет». На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

Лидер ультраправой организации «C14»* Евгений Карась заявил, что ядерная война будет выгодна для Украины. Его слова привело издание «Страна.ua».

«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — сказал он.

По мнению Карася, после применения Россией ядерного оружия она может потерять своих главных союзников, таких как КНР и Индия. В то же время Европа и США смогут усилить поддержку Украины.

При этом глава «C14»* выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не станет предпринимать подобных действий именно из-за того, что они якобы принесут Украине выгоду.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее предположил, что конфликт на Украине может перейти в более опасную фазу. При этом он не исключил применение сторонами ядерного оружия.

*Запрещенная в России террористическая организация.