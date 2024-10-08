Путина поздравили с днем рождения лазерным шоу в Киеве

Украинское сопротивление поздравило президента России Владимира Путина с днем рождения, причем одно из поздравлений вывели на здании отеля «Украина» с помощью лазерного проектора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал «ТВ Центр».

«В социальных сетях распространились кадры, где в центре Киева с помощью лазерного проектора на здании отеля „Украина“ вывели надпись „С Днем рождения, Владимир Владимирович“», — уточнил канал.

Поздравление российского лидера появилось в трех разных местах украинской столицы, уточнил Telegram-канал «Басурин о главном».

Кроме того, в Харькове и Сумах пророссийские активисты наклеили на столбах рядом с местными военкоматами листовки с изображением президента РФ и надписью «Путин придет, порядок наведет».

Ранее российского лидера поздравили в Италии. В Турине на мосту разместили баннер с его изображением и поздравлением. В Генуе к его дню рождения появились около сотни поздравительных листовок.