Листовки ко дню рождения Путина развесили на улицах Генуи

Журналист Лоруссо заявил о появлении в Генуе листовок с портретами Путина

Приуроченную ко дню рождения президента России Владимира Путина акцию провели в Генуе общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и основатель Telegram-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо. На улицах города участники расклеили листовки с портретом российского лидера и поздравлениями на итальянском и русском языках. Об этом сообщил ТАСС сам Лоруссо.

Собеседник агентства заявил, что всего в Генуе появилось около сотни листовок с поздравлениями Путина с наступающим 72-летием.

«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ», — заявил Лоруссо.

Президент России Владимир Путин отметит свой день рождения в ближайший понедельник, 7 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет свой обычный рабочий день.

Он пояснил, что в первой половине дня Путин проведет ряд закрытых встреч, а вечером встретится с лидерами стран СНГ для переговоров в рамках организованного в Москве саммита объединения.