Путин рассказал о желании некоторых западных лидеров поговорить с ним про Украину

Владимир Путин сообщил, что некоторые западные лидеры выразили желание возобновить контакты с ним для обсуждения ситуации на Украине и общих вопросов, касающихся Европы. Он напомнил, что с отдельными государствами сейчас напряженные отношения.

«Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них тоже проявляют желание эти контакты возобновить», — отметил он на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ.

Также Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США. Путин охарактеризовал избранного американского президента Дональда Трампа как умного и опытного политика.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса разрешат конфликт, если США и другие западные страны признают, что предложение Путина о мире является единственным решением сложившейся ситуации.