Путин заявил о готовности к диалогу с США

Россия готова к диалогу с США. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

«Мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе с будущей администрацией», — процитировало президента РИА «Новости».

Путин также выразил беспокойство по поводу безопасности избранного президента США Дональда Трампа. Его поразило, что в отношении американского использовались жестокие и нецивилизованные методы борьбы, вплоть до попытки убийства. Путин охарактеризовал избранного президента США как умного и опытного человека.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что после избрания Трампа президентом США Россия сможет восстановить диалог с этой страной. По его словам, во время предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии делал многообещающие заявления. Пока Путин и Трамп не планировали встреч или телефонных разговоров.